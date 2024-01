LPI-G: Polizeieinsatz in Reichenbacher Straße

Altenburg (ots) - Altenburg. Bei einer Tanzveranstaltung in einem Club in der Werksiedlung kam es am frühen Sonntagmorgen (14.01.2024, 02:40 Uhr) zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Zuvor berührte ein 25-jähriger Mann, afghanischer Herkunft, zwei Frauen (deutsch, 25 und 30) unsittlich auf der Tanzfläche. Als die hauseigene Security über den Sachverhalt informiert wurde, sprachen diese den Täter an, welcher ...

