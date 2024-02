Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 10./11.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrzeugführer In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Boßelstraße in Großefehn zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 20-Jähriger aus dem Bereich Wittmund tödlich verletzt wurde. Der junge Mann fuhr in Richtung Holtrop und kam mit seinem Audi am Ende einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Stillstand. Für den Fahrzeugführer kam jegliche Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel beim Fahrzeugführer. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.200 Euro geschätzt.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Willen - Hausfriedensbruch

Gegen einen 34-jährigen Wittmunder musste am Samstagabend ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet werden, da sich der amtsbekannte Mann zum wiederholten Male trotz bestehendem Hausverbot in einer Wohnung in Willen aufhielt.

Esens - Einbruch in Gartenhütte

Im Zeitraum seit November ist es in Esens in der Hartwarder Straße zu einem Einbruch in eine Gartenhütte gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten sämtliches Inventar der Hütte, u. a. auch Gartengeräte.

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagabend wurde in Leerhafe der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine von einer Funkstreife angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 46-jährige Fahrer aus Wiesmoor unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen wurde dann ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Aurich mit seinem Pkw in Wittmund-Asel angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wird festgestellt, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,4 Promille. Da für den Fahranfänger die 0-Promille-Grenze gilt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell