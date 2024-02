Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Schwerer Verkehrsunfall

Großefehn - Autofahrerin landet im Kanal

Aurich - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr in Riepe ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn und geriet in den Gegenverkehr. In Höhe Leegmoor stieß er nahezu frontal mit einem entgegenkommenden VW-Fahrer zusammen. Der 52-jährige VW-Fahrer, sein 29-jähriger Beifahrer und der 52-jährige Sprinter-Fahrer wurden schwer verletzt. Vor Ort im Einsatz waren drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Friesenstraße war vorübergehend vollgesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Autofahrerin landet im Kanal

In Großefehn ist am Dienstag eine Autofahrerin in einem Kanal gelandet. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 68-jährige Frau mit einem Kia auf der Kanalstraße Nord in Richtung Großefehn Mitte. Sie kam nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Hausnummer 128 alleinbeteiligt mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr in den dortigen Kanal. Ersthelfer konnten die Frau aus ihrem Pkw retten. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Aurich-Schirum von der Fahrbahn abgekommen. Der Renault-Fahrer war gegen 10 Uhr auf der Timmeler Straße in Richtung Leerer Landstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Schirumer Leegmoor kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und landete in einer Hecke. Der Mann musste aus dem Auto befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Aurich - Unfallzeugen und beteiligten Autofahrer gesucht

Nach einem Unfall am Dienstag in der Fockenbollwerkstraße in Aurich sucht die Polizei Zeugen und einen beteiligten Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 14.15 Uhr der Fahrer eines blauen Pkw von der Wallinghausener Straße in den Kreisverkehr zur Egelser Straße / Fockenbollwerkstraße fahren. Im Kreisverkehr stieß er mit einer Renault-Fahrerin zusammen. Der Fahrer des blauen Pkw soll im weiteren Verlauf auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wallinghausener Straße gefahren sein. Als die Renault-Fahrerin den Parkplatz aufsuchte, war der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort, sodass keine Schadensregulierung möglich war. Die Polizei bittet den derzeit unbekannten Autofahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Unfallflucht

In Norden hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang Unbekannter fuhr gegen 18 Uhr mit einem hellen Pkw auf der Ostermarscher Straße und wollte nach links auf die Norddeicher Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende Hyundai-Fahrerin, die aus der Itzendorfer Straße kam und die Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte mit seinem hellen Pkw davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell