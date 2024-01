Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend an der Europabrücke in Kehl einen Mann aus Guinea kontrolliert. Dieser war Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Der 33-Jährige wies sich in der Kontrolle mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Dokuments fielen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. In der Vernehmung gab der Mann an, für das Dokument 200 Euro bezahlt zu haben, dieses habe er in Italien gekauft, es wurde sichergestellt. Er musste nach Abschluss der Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot.

