POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Autofahrer bedrängt und mit Messer bedroht Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes C-Coupés befuhr am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, die Pestalozzieallee in Tauberbischofsheim. Hierbei wurde er nach bisherigen Erkenntnissen von einem hinter ihm fahrenden Opel immer wieder bedrängt. Zudem habe dieser mehrmals trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt. Am Kreisverkehr Perstalozzieallee/Nordbrücke sei der Insignia dann entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren, um den Mercedes-Fahrer zu überholen und auszubremsen. Da ihm dies jedoch nicht gelang, setzte sich die Fahrt in Richtung Industriegebiet fort, wo der Opel Insignia-Fahrer angeblich mit seinem Fahrzeug links neben den 19-Jährigen fuhr und ihn hiermit am Abbiegen hinderte. An der Ampelanlage Pestalozzieallee/Schmiederstraße habe der Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt warten müssen. Der Fahrer des Opels sei daraufhin neben ihn gefahren, ausgestiegen und mit einem Messer in der Hand auf sein Fahrzeug zugelaufen. Der 19-Jährige fuhr los und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die das riskante Fahrverhalten des Opel Insignia Fahrers beobachten konnten oder selbst dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Taubeschbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Werbach: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht Durch bislang Unbekannte wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pkw in Werbach mit Erde bedeckt und hierdurch beschädigt. Der Seat Ateca, welcher in der Zeit zwischen 21 Uhr und 10 Uhr in der Weinstraße geparkt stand, wurde im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe mit Erde bedeckt. Nach dem Entfernen konnten mehrere Kratzer und Lackabsplitterungen festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Königsheim/K2893: Ohne Führerschein und betrunken von der Fahrbahn abgekommen Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, mit Alkohol im Blut und mit dem Auto eines Kumpels, kam am Freitagnacht nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 17-Jähriger auf der Kreisstraße 2893 zwischen bei Königheim von der Fahrbahn ab. Der junge Mann befuhr die K2893 von Gissigheim in Richtung Pülfringen und kam in einer langgezogenen Rechtkurve vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung, nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis von der Fahrbahn ab und fuhr sich nach circa 50 Metern im Erdreich fest. Eine zufällig vorbeigekommene Polizeistreife konnte beim vermeintlichen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in Krankenhaus begleiten und wurde im Anschluss an seine Mutter überstellt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Am Mercedes-Benz seines Kumpels entstand nur ein geringfügiger Schaden.

Wertheim: Angebrannter Haxen sorgt für Feuerwehreinsatz Dank funktionierender Rauchmelder erlitt ein 60-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Wertheim vermutlich nur leichte Verletzungen. Der Mann wollte sich gegen 3 Uhr einen Haxen im Ofen zubereiten und schlief hierbei ein. Da die Rauchmelder auslösten und die Nachbarn des Mehrfamilienhauses hiervon aufgeweckt wurden, konnte der Wohnungsinhaber durch die Feuerwehr rechtzeitig aus der Wohnung gerettet werden. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet wurde, war sie wieder bewohnbar. Ein Schaden im Haus entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Bad Mergentheim: Spiegel abgefahren und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag einen Pkw in Bad Mergentheim. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 11.45 Uhr wurde der linke Außenspiegel an einem Ford, welcher in der Uhlandstraße parkte, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug abgerissen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

