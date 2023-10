Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich eine unbekannte Person am Freitag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Eppingen verschaffte. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam eine Wohnungstüre ein einem Mehrfamilienhaus in der Brettener Straße. Aus dem Inneren wurde anschließend ein Laptop entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach möglichen Kraftfahrzeugrennen gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem am Sonntagnacht ein 18-Jähriger mit seinem Hyundai viel zu schnell in Heilbronn unterwegs war. Gegen 0 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Renault aus der Uhlandstraße kommend entlang der Allee in Fahrtrichtung Weinsberger Straße. Auf Höhe einer Bank musste er seine Geschwindigkeit verringern, da er auf eine rote Ampel zufuhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Renault-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der rechten Fahrspur. Links neben ihm soll eine weiße Mercedes C-Klasse ebenfalls an der Ampel gewartet haben. Rechts vom Renault befuhr ein Linienbus die Busspur. Von hinten soll sich der 18-Jährige mit seinem Hyundai dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit angenähert und den Renault rechts, auf der Busspur, überholt haben. Da sich aber der Linienbus zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der Busspur befand, soll der 18-Jährige direkt vor dem PKW des 20-Jährigen wieder eingeschert sein. Dies hatte zur Folge, dass der Renault-Fahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend soll der Hyundai-Fahrer über die bereits seit längerem rote Ampel gefahren sein. Zeugen des Geschehens, vor allem der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Mercedes, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am Freitagmittag mit einem Trick mehrere Personen in Heilbronn zu bestehlen. Gegen 14 Uhr parkte ein 89-Jähriger sein Fahrzeug in der Tiefgarage eines Bankgebäudes in der Allee und begab sich anschließend in die Bankfiliale. Nachdem er im Anschluss sein abgehobenes Bargeld im Kofferraum verstaut hatte und losfahren wollte, machte ihn ein Unbekannter (Täter 1) auf etwas neben seinem Fahrzeug aufmerksam. Daraufhin verließ der Senior sein Auto, schloss dieses ab und sah nach was der Mann ihm gezeigt hatte. Auf dem Boden lagen mehrere Geldscheine. Außerdem hatte auch der Unbekannte mehrere Geldscheine in der Hand. Der 89-Jährige sammelte diese auf und gab sie in der Bank ab. Als er nun abermals zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die hintere Scheibe eingeschlagen worden und sein Auto durchsucht worden war. Später stellte sich heraus, dass bereits gegen 11.40 Uhr, eine 84-Jährige ebenfalls Ziel der Unbekannten geworden war. Auch hier versuchte eine unbekannte Frau (Täterin 3) ihr Opfer durch das Auslegen von Geldscheinen auf dem Boden abzulenken. Zuvor war sie von einem Mann (Täter 2) beim Geld abheben beobachtet worden. Die Seniorin erkannte aber die Absicht der Täter und fuhr davon. Die gesuchten Personen können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - Circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - Circa 60 Jahre alt - Trug einen Mantel und einen grauen Schal Täter 2 - Dunkler Teint - Trug dunkelgraues Sakko und ein hellblaues Hemd

Täterin 3

- Dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden - Trug eine dunkle Hose, ein weißes Oberteil und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Cleebronn: Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Freitagnachmittag in Cleebronn. Gegen 14 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes die Hindenburgstraße und kam, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 5, von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Mercedes mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Ein aufmerksamer Passant eilte dem Verunfallten unmittelbar zur Hilfe, befreite ihn aus seinem PKW und begann mit Reanimationsmaßnahmen bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend wurde der 78-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenstadt am Kocher: Führerschein nach Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

Nachdem ein 21-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit seinem Mercedes viel zu schnell auf der Landesstraße 1095 unterwegs war, wurde sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt. Gegen 1.30 Uhr fielen den Beamten zwei Fahrzeuge auf, die viel zu schnell von Neckarsulm kommend in Richtung Neuenstadt unterwegs waren und nach rechts in die Schafgasse abbogen. Daher wollten die Polizisten den Fahrer des ersten Fahrzeugs einer Kontrolle unterziehen. Hierbei mussten sie ihren Streifenwagen bei erlaubten 50 km/h auf über 130 km/h beschleunigen, um dem Mercedes durch die Innenstadt folgen zu können. Nach dem Ortsausgang erhöhte der 21-Jährige seine Geschwindigkeit weiter, konnte aber an der Einmündung zur Kreisstraße 2007 angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle zeigte er sich uneinsichtig und fand diverse Ausreden für sein verkehrswidriges Verhalten. Außerdem stellten die Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem jungen Mann fest, weshalb er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen und einige Zeit zu Fuß gehen.

Neuenstadt am Kocher: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Freitagabend in Neuenstadt am Kocher zwei hochwertige Fahrräder. Deren Besitzer hatten die Zweiräder gegen 22.30 Uhr in der Straße "Im Kampfrad" vor einem Container unverschlossen abgestellt. Als sie gegen 23.30 Uhr zurückkehrten waren die Räder verschwunden. Es handelt sich um ein Mountainbike, KTM Ultra 1964 Comp, in der Farbe matt schwarz und ein schwarzes E-Bike mit orangenen Akzenten, goldener Frontfederung und blauen Streifen auf dem Rad. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: Fahrradfahrer nach Sachbeschädigung gesucht

Die Polizei in Neckarsulm sucht einen Fahrradfahrer, nachdem dieser am Freitagnachmittag einen Pkw beschädigte und flüchtete. Gegen 16 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw die Rötelstraße. Auf Höhe der Hausnummer 27 fuhr ein Radfahrer mitten auf der Fahrbahn, weshalb der Mann hupte und anschließend links an dem Zweiradfahrer vorbeifuhr. Während des Überholvorgangs schlug der Radfahrer mit der Hand auf das Dach des Fahrzeugs. Im Anschluss verfolgte der Fahrradfahrer den Pkw bis in die Rötelspange. Hier musste der 63-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der Gesuchte holte das Auto ein und trat zunächst gegen das linke Rücklicht. Da hierbei kein Schaden entstand, trat er gegen die Heckscheibe, die daraufhin zersplitterte und ins Fahrzeuginnere einbrach. Anschließend beleidigte der Radfahrer den Autofahrer, drehte um und flüchtete in Richtung Freibad Obereisesheim. Hier verlor der 64-Jährige ihn aus den Augen. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Fahrradfahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Oedheim: Geschwindigkeitskontrolle mit erschreckendem Ergebnis

Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten am Freitagnachmittag zwischen Dahenfeld und Oedheim Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 12.50 Uhr und 17.25 Uhr wurden 528 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 152 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Zwei von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Tagesschnellste wurde mit 150 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Heilbronn-Biberach: 800 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte Anfang Oktober 800 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen bei Heilbronn-Biberach entwendeten. Zwischen dem 6. Oktober, gegen 11 Uhr, und dem nächsten Morgen, um circa 9 Uhr, betraten die Unbekannten eine Baustelle auf einem Feldweg neben der Autobahn 6 und stahlen den Treibstoff aus einer Planierraupe und zwei Baggern. Die jeweiligen Tankdeckel wurden hierzu gewaltsam geöffnet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diesels machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Frankenbach: Baucontainer beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Baucontainer in Heilbronn-Frankenbach. An den Containern, welche auf der Baustelle zwischen dem Ortsausgang Frankenbach und der Heidelberger Straße aufgestellt wurden, wurden Glasfenster eingeschlagen und das Inventar verunreinigt. Außerdem wurde eine mobile Toilette auf der Baustelle umgestoßen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Cleebronn: Mit über 2,2 Promille und ohne Führerschein Unfall verursacht

Über 2,2 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 35-Jährigen am Sonntagabend in Cleebronn an. Der Mann war zuvor mit seinem Kleinkraftrad auf dem Michaelsberger Weg in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. Als er versuchte ein vor ihm fahrendes Auto rechts zu überholen blieb er an dessen Außenspiegel hängen und stürzte. Hierbei verletzte sich der Rollerfahrer schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zunächst heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem nahmen die Beamten Alkohol in der Atemluft des Mannes wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser den Wert von über 2,2 Promille zeigte, musste der Rollerfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Wer wechselte den Fahrstreifen? - Zeugen von Unfall gesucht

Unklar ist der Hergang eines Unfalls am Mittwoch, den 11. Oktober, auf der Weinsberger Straße in Heilbronn. Beide Unfallbeteiligten, ein 49-Jähriger BMW-Fahrer und ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer, gaben an, dass der jeweils andere den Fahrstreifen gewechselt habe und es daraufhin zur Berührung der beiden Autos gekommen sei. Beide Männer hatten gegen 16.25 Uhr die Weinsberger Straße in Richtung Paul-Göbel-Straße befahren, als sich der Unfall ereignete. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

A81 / Neuenstadt am Kocher: Parkplatz aufgrund Fahrzeugbrand gesperrt

Ein Fiat Ducato geriet am Montagmorgen auf der A81 in Vollbrand. Das Fahrzeug stand gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz Sulzrain zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Ducato in Brand, welcher durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Bis das Fahrzeug geborgen war, wurde der Parkplatz gesperrt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Es befanden sich keine Personen im Fahrzeug.

