Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Vorfällen im Bahnhof Alpirsbach/Bundespolizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täterschaft zerstörte am Bahnhof Alpirsbach zwei Glasscheiben an einem Wartehäuschen am Bahnsteig zu Gleis 1 und verursachten dadurch einen Schaden von ca. 2000 EUR. Darüber hinaus legte unbekannte Täterschaft 12 Altreifen zwischen Gleis 1 und Gleis 2 ins Gleisbett. Die Altreifen stammen vom Gelände einer Firme, welche sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befindet. Der Tatzeitraum für beide Taten kann auf 25. Januar 17:30 Uhr bis 26. Januar 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

