BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern bei einer Kontrolle am Kehler Bahnhof einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde zur Vollstreckung der Erzwingungshaft für 29 Tage in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: ...

