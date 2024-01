Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Straftäter in Kehl fest

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern in Kehl zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof bestand gegen einen französischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Eine Streife der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit hat an der Europabrücke einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 47-Jährige wurde wegen Diebstahl gesucht. Auch er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 20-tägige Haftstrafe abwenden.

