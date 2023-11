Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis - Verkehrsrowdy flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Leimen (ots)

Nachdem er im Stadtgebiet Leimen am Samstagabend gegen 21.00 Uhr mehrere Fahrzeuge trotz bestehenden Überholverbots überholt hatte, sollte der Fahrer eines BMW mit Waiblinger Kennzeichen von Beamten des Polizeireviers Wiesloch einer Kontrolle unterzogen werden. Statt jedoch anzuhalten, gab der Mann Gas und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohngebiet, wo sich seine Spur zunächst verlor. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW später in der Wilhelm-Haug-Straße wieder aufgenommen und der Fahrer kontrolliert werden. Da sein freiwilliger Urin-Drogenvortest positiv auf mehrere Stoffe reagierte, musste der 32-jährige eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten des Beschuldigten machen können oder die sogar selbst von ihm gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06222 57090 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell