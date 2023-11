Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Verlauf des gestrigen Samstages, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 22:45 Uhr kam es in Helmstadt-Bargen, in der Schillerstraße, zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich hierbei gewaltsam Zutritt über ein Fenster einer Kellerwohnung. Schmuck im Gesamtwert von ca. 4000EUR wurde entwendet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.

