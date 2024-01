Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versammlung durch Landwirtinnen und Landwirten

Celle (ots)

Celle - Am morgigen Donnerstag (11.01.2024) ist in Hannover eine Versammlung durch Landwirtinnen und Landwirten geplant. Dieser Versammlung haben sich auch die Celler angeschlossen. Der Treffpunkt wird ab etwa 6 Uhr die Baker-Hughes-Straße sein. Ab etwa 6:30 Uhr wird der Konvoi sich dann über die B3 in Richtung Hannover bewegen und an der Abfahrt Beinhorn die B3 wieder verlassen um dann über Kirchhorst zum Versammlungsort in Hannover fahren. In Kirchhorst werden sich die Celler Landwirte einer Versammlung aus Hannover anschließen. Nach Abschluss der Versammlung in Hannover wird der Konvoi auch wieder zurück nach Celle fahren, weshalb es auch hier zu Behinderungen kommen wird. Die Polizei Celle wird auf ihren Kanälen auf dem sozialen Medien über aktuelle Behinderungen berichten.

