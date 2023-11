LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Apolda (ots) - Am 11.11.2023 kontrollierten Beamte der PI Apolda in Rödigsdorf gegen 20:00 Uhr den polnischen Führer eines VW Passat mit deutschem Kennzeichen. Hierbei konnte dieser seinen Führerschein nicht vorzeigen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dieser seinen Führerschein aufgrund eines Fahrverbotes abgeben musste. Ein Ermittlungsverfahren zum Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

