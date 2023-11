LPI-J: Täter mit lockeren Muttern

Apolda (ots) - Am Freitag, 10.11.2023 betankte gegen 09:00 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns an einer Tankstelle in der Buttstädter Straße in Apolda einen auf dem Anhänger platzierten Tank mit ca. 560 Liter Dieselkraftstoff und fuhr ohne diesen zu bezahlen davon. Trotz falscher Kennzeichen konnten Beamte der PI Apolda den Mann ermitteln und dieser an einer Wohnanschrift in Lützen in ...

