Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Lennestadt (ots)

Kirchveischede, B55. In Höhe eines Restaurants stiegen die beiden Unfallbeteiligten (männlich, 32 aus Lennestadt und weiblich, 18 aus Halver) aus einem PKW Kombi am Fahrbahnrand, Richtungsfahrbahn Grevenbrück, aus. Als der PKW wieder losfuhr, überquerten sie hinter ihm die Straße. Dabei wurden sie von dem, in Fahrtrichtung Olpe fahrenden, 34-jährigen Lennestädter Fahrzeugführer, nicht rechtzeitig gesehen. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde dabei schwerverletzt, der Fußgänger leicht. Beide wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des kollidierenden PKW erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

