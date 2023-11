LPI-J: Versammlung unter dem Motto "Gedenken der Opfer im Gaza"

Apolda (ots) - In der Nacht vom 10.11.2023 zum 11.11.2023 beschädigte ein unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines in der Lessingstraße in Apolda geparkten Mercedes Vito und zerkratzte die gesamte linke Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

