Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde

Dinslaken - Täter suchten Friedhöfe heim

Polizei sucht Zeugen

Voerde / Dinslaken (ots)

Unbekannte verschafften sich durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Büro eines Friedhofs an der Rönskenstraße in Voerde. Die Täter suchten die Örtlichkeit am Wochenende heim. Mitarbeiter stellten den Schaden am Montag gegen 07.15 Uhr fest. Ob die Täter Beute machten, ist zurzeit nicht bekannt.

In Dinslaken stahlen Unbekannte von einer Friedhofskapelle zwei Kupferfallrohre. Die Kapelle befindet sich an der Flurstraße an einem Friedhof im Ortsteil Eppinghofen.

Auch hier agierten die Täter am Wochenende. Ein Mitarbeiter benachrichtigte am Montagmorgen die Polizei.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt jetzt die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

