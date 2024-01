Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Geräteschuppens

Lachendorf - Am heutigen Morgen (08.01.2024) um 08:03 Uhr, wird der Feuerwehr ein Brand eines Schuppens in dem Kirchweg, im Ortsteil Gockenholz, mitgeteilt. Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein Geräteschuppen in Brand steht. Die Bewohner werden durch das Feuer nicht verletzt. Auf Grund der starken Rauchentwickelt hat die Feuerwehr um Schließung von Türen und Fenster gebeten. Die Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

