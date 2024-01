Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beleidigung und Bedrohung nach vorschriftsmäßigen Verhalten im Hochwassergebiet - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 05.01.2024, gegen 9 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Südwinsen zu einem Verkehrsereignis. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Transporters hielt sich hier, wegen des Hochwassers, an die eingerichtete Zonengeschwindigkeit von 10km/h. Zwischen dem Allerblick und der Firma Achilles ist der 34-jährige sodann von einem dunklen VW überholt und bis zum stillstand ausgebremst worden. Der Fahrer des VW stieg aus seinem Fahrzeug aus und kam brüllend auf den Fahrer des Transporters zu. Hierbei beleidigte und bedrohte er auch diesen. Weiterhin schlug der Beschuldigte mit beiden Fäusten auf die Motorhaube des Transporters und beschädigte diese dabei. Anschließend setzte sich der Beschuldigte in sein Fahrzeug und fuhr Richtung Winsen davon. Hinter dem Transporter soll sich ein schwarzer Volvo befunden haben. Dieser ist an der REWE Kreuzung in Winsen nach links in Richtung Bannetze abgebogen. Der oder die Fahrer/-in des Volvos wird gebeten sich bei der Polizei in Wietze unter 05146 986230 zu melden.

