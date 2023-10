POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.10.2023

Goslar (ots) - Rund 300 Personen hatten sich am Sonntagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zu einer genehmigten Kundgebung zum Thema "Freies Palästina - kein Krieg in Gaza" in der Goslarer Altstadt versammelt. Auf dem Jacobikirchhof thematisierten verschiedene Redebeiträge den Konflikt in der Region Gaza. Bis auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stieß die ...

mehr