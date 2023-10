POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 29.10.2023

Goslar (ots) - Zeugenaufruf: In der Nacht vom 18.10.23 auf 19.10.23 entwendeten bislang unbekannte Täter an mindestens sieben Gebäuden in Altenau, Auf dem Glockenberg und der Stettiner Str., die Kupferfallrohre der Regenrinnen. Beobachtungen und Hinweise geben sie bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323/9531-0 Killig, PHK Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Oberharz Telefon: ...

