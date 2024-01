Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat aufgebrochen

Celle (ots)

Eschede - Zwischen dem 02.01.2024, 20 Uhr, und dem 03.01.24, 7 Uhr, ist ein Zigarettenautomat unmittelbar an der B191 aufgebrochen worden. Durch die Tat sind sowohl die Zigaretten in dem Automaten an der Uelzener Straße, als auch das darin befindliche Bargeld entwendet worden. Wer Hinweise zur Tat oder einer möglichen Täterschaft geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Eschede unter 05142 988760 zu wenden.

