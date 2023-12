POL-CE: Zeugenaufruf nach Unfallsflucht

Celle (ots) - Celle - Gestern (21.12.2023) gegen 11:50 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall im Parkhaus Südwall. Beim Ausparken aus seiner Parklücke bemerkte ein Mann ein sich annäherndes Fahrzeug und wollte wieder in die Parklücke einfahren. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass sein PKW mit dem Geländer des Parkhaus kollidiert. Es entsteht lediglich Sachschaden am PKW und an dem Geländer. Rückfragen ...

