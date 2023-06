Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei ermittelt Täter zu einer Serie von Sachbeschädigungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Vermehrt kam es in Lingen in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen durch dieselben Graffiti, die im öffentlichen Raum an zahlreichen Tatorten festgestellt wurden. Hierbei wurden überwiegend Wände und Stromkästen mit Farbe besprüht. An nahezu allen bekannten Tatorten deutet eine individuelle Variante des Anarcho-Zeichen mit weiteren Symbolen und eine sich stets wiederholende Buchstabenkombination auf Täter hin, die dem Staat ablehnend gegenüberstehen. Beim Lautfeuer Festival im letzten Jahr wurden zwei Täter an der Schüttorfer Straße auf frischer Tat betroffen und ihre Personalien wurden festgestellt. Danach wurden durch intensive Ermittlungen der Polizei die Tatzusammenhänge und das Ausmaß weiterer Taten bekannt. Mit eindeutiger Wiedererkennung wurden dieselben Buchstaben und Zeichenkombinationen an insgesamt 103 Tatorten festgestellt. Dringend tatverdächtig ist ein 25-jähriger Haupttäter aus Münster, der sich regelmäßig in Lingen aufhält, und bei dem im Rahmen einer Durchsuchung umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden konnte. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe beziffert. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell