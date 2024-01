Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stromaggregat des THW entwendet

Celle (ots)

Wienhausen - Am 04.01.2024, in der Zeit zwischen 03:20 Uhr und 07:20 Uhr, ist ein Stromerzeuger des THW in der Straße Heidlage durch eine bislang nicht bekannte Täterschaft entwendet worden. Dieser Stromerzeuger versorgte mehrere Pumpen, welche zur Bewältigung der aktuellen Lage zwingend notwendig sind. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder einer möglichen Täterschaft geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Lachendorf unter 05145 284210 zu wenden. Ein Appell geht hier auch nochmal an alle, von der aktuellen Lage, betroffenen Personen. Sandsäcke, welche entlang der Straße oder an anderen Orten durch die Einsatzkräfte abgelegt worden sind, sind dort für noralgisch wichtige Punkte der Sicherung abgelegt worden. Diese Sandsäcke dienen nicht der Selbstbedienung für die Nutzung im eigenen Bereich. Hierzu ist jeder selbst verantwortlich entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

