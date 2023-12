Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einer Garage

Götzeroth (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023 gegen 13:09 Uhr wurde in Kleinich, Ortsteil Götzeroth ein Brand in einer Garage gemeldet. Durch die zwei im angrenzenden Wohnhaus befindlichen Bewohner wurde ein lauter Knall und anschließend aus der Garage austretender Qualm wahrgenommen. Durch ein sofortiges Eingreifen der Hausbewohner und Eintreffen umliegender Feuerwehren konnte eine Ausbreitung und ein Übergreifen auf das Wohnhaus, sowie die angrenzende Scheune verhindert werden. Vorliegend ist kein Gebäude- und Personenschaden eingetreten. Nach ersten Ermittlungen dürfte hier ein Defekt an einer in der Garage aufbewahrten Heißklebepistole brandursächlich gewesen sein.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Lonkamp, Kleinich, Götzeroth sowie die Polizei Morbach.

