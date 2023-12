POL-PDTR: Verkehrsunfall Kölner Str. mit mehreren Verletzten

Trier-Ehrang (ots) - Am Freitag, 29.12.2023, gegen 19:30 Uhr befuhr eine 38-jährige Opelfahrerin die Servaisstraße in Trier-Ehrang und bog auf die B 53 in Richtung Trier ab. Auf Grund eines enorm weiten Bogens kollidierte sie mit einer 45-jährigen Fahrerin eines Toyota, welche an der Abbiegespur in Richtung Servaisstraße stand. Nach Hinzuziehung der Polizei, konnte in der Atemluft der Fahrzeugführerin des Opel ...

