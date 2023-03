Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B14 Schuhfranz, Lkr. Tuttlingen) Fahrer eines Kleintransporters bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Emmingen-Liptingen, B14 Schuhfranz, Lkr. Tuttlingen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 20-jähriger Fahrer eines Renault Master Kleintransporters bei einem allein beteiligten Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 14 im Bereich des Landgasthofes Schuhfranz bei Liptingen. Gegen 04.20 Uhr fuhr der junge Mann mit einem Kleintransporter des Typs Renault Master von Stockach kommend auf der B14 in Richtung Tuttlingen. Vermutlich infolge einer nicht an die zu dieser Zeit winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit querte der Renault kurz nach dem in Fahrtrichtung links gelegenen Einmündungsbereich B14/L440/Heudorf zunächst die gesamte Fahrbahn der Bundesstraße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Gegenlenken querte der Kleintransporter erneut die Bundesstraße nach rechts, fuhr über eine Grünfläche und über den in Fahrtrichtung rechts gelegenen Einmündungsbereich B14/L440/Neuhausen. Schließlich prallte der Kleintransporter frontal gegen die Hauswand des Landgasthofes Schuhfranz, wobei der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und dabei mit mehreren Frakturen schwer verletzt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleintransporter um 90 Grad, durchbrach einen angrenzenden Zaun und stieß noch gegen zwei dort abgestellte Autoanhänger. Am Unfallort zusammen mit Rettungsfahrzeugen eintreffende Feuerwehr befreite den 20-Jährigen aus dem stark deformierten Renault. Nach einer Erstbehandlung brachten DRK-Rettungskräfte den schwer Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von mindestens 20000 Euro, wobei der entstandene Schaden am Gebäude noch nicht feststeht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des Kleintransporters.

