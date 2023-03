Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und geflüchtet (11.03.2023)

Blumberg (ots)

Sachschaden an einem in der Tevesstraße auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellten Auto hat ein Unbekannter am Samstag verursacht. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen dort geparkten Skoda Superb am vorderen rechten Fahrzeugeck. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Er muss dabei in einem blauen Auto unterwegs gewesen sein, da entsprechende Farbantragungen am Skoda des Geschädigten vorhanden sind. Die Polizei Blumberg (Tel. 07702 41067) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell