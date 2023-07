Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Betrunken Auto gefahren

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 19.07.23 wurde in der Schopfheimer Straße in Wehr eine 68-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stieg den Beamten starker Alkoholgeruch in die Nase. Bei der 68-Jährigen wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, die einen Wert von über 0,8 Promille ergab. Die Dame hat nun mit mindestens einem Monat Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell