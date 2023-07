Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Rettungsdienst angegriffen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023 kam es zu einer familiären Streitigkeit zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner 21-jährigen Freundin, was die Polizei auf den Plan rief. Als die Streife vor Ort eintraf, war die junge Frau zur Beruhigung der Situation spazieren gegangen. Der mit fast zwei Promille erheblich alkoholisierte Mann konnte durch Zeugenhinweise einige Meter von der Anschrift entfernt aufgegriffen werden. Er zeigte sich gegenüber den Polizisten aggressiv, weswegen ihm Handschellen angelegt werden mussten. Da der 27-jährige sich selbstverschuldet eine behandlungsbedürftige Verletzung am Kopf zugezogen hatte, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Auf dem Transport dahin hatte er einen Notfallsanitäter angespuckt. Als er im Krankenhaus an das Klinikpersonal übergeben wurde, hatte der Betrunkene nach dem Notfallsanitäter getreten. Nur aufgrund der schnellen Reaktion des Sanitäters, wurde dieser nicht getroffen.

