Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Bergen - In der Nacht auf den 26.12.2013 kam es gegen 00:45 Uhr, zu einer Zerstörung eines Zigarettenautomaten in der Straße Neuland. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise hat eine bislang unbekannte Täterschaft den Automaten mit einem bislang nicht bekannten Sprengmittel zerstört. Weiterhin ist durch umherfliegende Trümmerteile ein in etwa 10m Entfernung abgestellter PKW beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird durch die Firma mit rund 4000 Euro beziffert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen zur Tat, oder auch Personen welche Hinweise zu einer möglichen Täterschaft geben können, sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell