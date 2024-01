BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt Urkundenfälschung fest

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitag (26.01) bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz. Da der 34-Jährige die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte er eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: ...

