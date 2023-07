Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Windschutzscheibe eingeschlagen und Lack zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Walter-Gropius-Straße einen Pkw beschädigt. Am Sonntagnachmittag stellte der Halter an seinem VW Tiguan frische Schäden an Windschutzscheibe, Motorhaube und Fahrerseite fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der mutwilligen Sachbeschädigung.

Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er seinen Wagen am Freitagnachmittag (28. Juli) gegen 16 Uhr in einer Reihe von nebeneinanderliegenden Parkplätzen in Queraufstellung abgestellt. Am Sonntag entdeckte er gegen 16 Uhr die "Bescherung": Die Windschutzscheibe war offenbar mit Steinen eingeschlagen worden, der Lack der Motorhaube sowie auf der Fahrerseite wurde zerkratzt. Teilweise waren Namen oder Schriftzüge eingeritzt worden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Möglicherweise haben Besucher des nahe gelegenen Spielplatzes etwas beobachtet und können Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizeiinspektion 1 zu wenden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell