Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag eine 65 Jahre alte Frau davongetragen, nachdem sie von einem Pkw erfasst worden war.

Die Radfahrerin war gegen 14:20 Uhr auf einem Radweg entlang der Landesstraße 1134 von Lienzingen in Richtung Mühlacker unterwegs, als eine 25-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem BMW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts abkam und auf den Radweg geriet. Hierbei erfasst sie die Frau mitsamt Fahrrad, so dass diese zu Boden stürzte. Neben Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, welcher die Radfahrerin letztlich versorgte und in ein Krankenhaus brachte. Mit derzeitigem Sachstand wurde sie zwar schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Sachschaden am Elektrofahrrad wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise und während der Start- und Landephase des Hubschraubers kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell