POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist belästigt Person; die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Aufgrund einer exhibitionistischen Handlung in Freudenstadt sind kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand parkte am Dienstag gegen 15:20 Uhr ein schwarzer Pkw auf dem östlichen Teil des geschotterten Parkplatzbereiches eines Getränkehandels in der Dammstraße. An dem Fahrzeug war die hintere linke Tür geöffnet und auf der Rückbank konnte durch einen Passanten eine männliche Person mit roter Arbeitshose wahrgenommen werden, welche onanierte. Die Kriminalpolizei in Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu der Person oder dem schwarzen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

