POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Betrunken einen Unfall verursacht: Führerschein weg

Althengstett (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat der 59-jährige Fahrer eines VW in der Nacht zu Donnerstag in Althengstett. Ein Zeuge verständigte gegen 23:00 Uhr die Polizei, da sich in den Verkaufsräumen einer Tankstelle in der Gottlieb-Braun-Straße ein alkoholisierter Mann aufhielt, welcher zuvor augenscheinlich mit seinem Auto unterwegs war. Die ...

mehr