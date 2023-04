Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Bienenvölker gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Gut ein Dutzend Bienenvölker im Wert von mehreren tausend Euro sind in Lienzingen durch bislang Unbekannte entwendet worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete der oder die Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Mittwochmorgen etwa ein Dutzend Bienenvölker sowie Komplettbeuten. Diese waren in einem Gartengrundstück auf dem Gewann Hägelesklinge südwestlich und nahe der Bundesstraße 35 aufgestellt. Für den Abtransport dürfte ein Fahrzeug notwendig gewesen sein. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Bereich angenommen. Der Polizeiposten in Illingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

