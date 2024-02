Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Quad entwendet

Aurich - Autokennzeichen gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei Täter ein Quad in Ihlow gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen schoben zwei Männer das schwarze Fahrzeug der Marke Bombardier von einem Grundstück in der Loogstraße. Zeugen, die in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr Personen mit einem Quad in der näheren Umgebung gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte haben in der Andreaestraße in Aurich die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, montierten die Täter vor einem Mehrparteienhaus das vordere und hintere Kennzeichen bei einem VW Lupo ab und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

