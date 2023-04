Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Vogesenstraße am Freitagmorgen, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Eine Autofahrerin hatte gegen 7:25 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz abgestellt und kehrte nur 10 Minuten später vom Besuch der dortigen Bäckerei zurück. Dabei musste sie jedoch feststellen, dass die Front ihres blauen Renault Twingo stark beschädigt war und der Verantwortliche offenbar das Weite gesucht und einen Schaden von rund 2.500 Euro zurück gelassen hatte. Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

/rs

