POL-OG: Biberach, B415- Vorfahrt missachtet

Biberach (ots)

An der Einmündung der Abfahrt "Biberach-Süd" (von der B33 kommend) in die B415 ist es am Donnerstagabend zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer ist hierbei auf die B415 in Richtung Lahr abgebogen und gegen 21:15 Uhr mit einem bevorrechtigten Mini-Fahrer zusammengestoßen. Sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch der 18-jährige Lenker des Mini blieben unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Haslach auf rund 10.000 Euro beziffert. Aufgrund der starken Beschädigungen musste der Mini abgeschleppt werden. Den 37-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

