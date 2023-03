Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 28.02.2023, 11:00 Uhr bis 16:45 Uhr

Trickbetrüger erlangen Wertsachen von zwei Seniorinnen

Am Dienstagnachmittag erhielt eine 84-jährige Braunschweigerin aus dem Kanzlerfeld einen Telefonanruf, in der ihr geschildert wurde, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht und dabei eine Mutter mit Kind verletzt habe. Um sie freizukaufen, würden nun Geld oder Wertgegenstände benötigt. Schließlich sprach die Dame am Telefon mit einer Frau, die sie für ihre Tochter hielt. Da diese den Sachverhalt bestätigte, ging die Seniorin auf die Forderung ein. Kurz nach dem Telefonat erschien ein Mann an ihrer Haustür. Ihm übergab die Dame schließlich Schmuck und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe dreistellige Summe.

Ein gleich gelagerter Sachverhalt trug sich am Vormittag im östlichen Ringgebiet zu. Dort übergab eine 87-jährige Seniorin nach vorangegangenem Telefongespräch eine mittlere vierstellige Summe an einen Abholer.

In beiden Fällen nahm die Polizei die Ermittlungen auf und fertigte Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell