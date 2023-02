Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrfacher PKW-Diebstahl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Saarbrückener Straße, 26.02.2023 19:30 Uhr bis 27.02.2023 08:30 Uhr

Unbekannte entwenden Kennzeichen und Fahrzeuge

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Industriegebiet im Stadtteil Lehndorf zu einem Diebstahl von insgesamt 3 Personenkraftwagen. Bislang unbekannte Täter begaben sich dabei auf das frei zugängliche Gelände eines Autohauses und entwendeten dort drei Fahrzeuge der Marke Hyundai. Weiterhin wurde ein Kennzeichen, was an einem Fahrzeug des Autohauses angebracht war ebenfalls gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine untere sechsstellige Summe.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren, befragte Zeugen und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

