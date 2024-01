Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/n Lkr. Tuttlingen) Drei Autos bei Auffahrunfall beteiligt (23.01.2024)

Gosheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 12.500 Euro Blechschaden hat es bei einem Unfall gegeben, den eine Autofahrerin am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 433 verursacht hat. Eine 40-jährige VW Polo-Fahrerin fuhr auf der L 433 von Wehingen herkommend in Richtung Gosheim. Auf Höhe der Einmündung zur Brücklestraße musste die Frau ihren Wagen aufgrund eines vor ihr fahrenden Autos, welches nach links abbog, abbremsen. Ein dahinterfahrender 18-Jähriger erkannte dies zu spät, versuchte noch mit seinem VW Polo nach links auszuweichen, prallte jedoch trotzdem in das Heck des Wagens der 40-Jährigen. Im weiteren Verlauf geriet der 18-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot 307 eines 34-Jährigen. Beim Aufprall zogen sich die 40-Jährige und der 34 Jahre alte Autofahrer leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die beschädigten Autos mussten angeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell