Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer schrammt an zwei geparkten Autos vorbei und verursacht zwei Totalschäden (23.01.2024)

Tuttlingen (ots)

Rund 24.500 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstag, gegen 0.15 Uhr, auf der Schützenstraße passiert ist. Ein 65-Jahriger war mit einem Hyundai auf der Schützenstraße in Richtung Neuhauser Straße unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 41 kollidierte der Mann mit einem am rechten Straßenrand geparkten Audi TT. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch gegen einen davorstehenden Ford Fusion geschoben. Der Autofahrer blieb bei dem Aufprall unverletzt. Am Hyundai und am Audi entstanden Totalschäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro und 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Ford schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell