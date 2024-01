Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Eine leichtverletzte Autofahrerin bei Auffahrunfall (23.01.2024)

Bösingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 5522. Eine 19-jährige Fahrerin eine Renault Clio war auf der K 5522 von Bösingen in Richtung Herrenzimmern unterwegs und prallte auf Höhe des Parkplatzes aufgrund von Eisglätte gegen das Heck eines vorausfahrenden Audi TT einer 55-Jährigen. Im weiteren Verlauf schleuderte der Clio in einen Seitengraben. Die junge Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die beiden demolierten Wagen, an denen jeweils Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden, mussten von Abschleppdiensten abgeholt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell