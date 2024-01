Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Elzacher Straße (23.01.2024)

Rottweil (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Elzacher Straße ereignet hat. Eine 53-jährige Ford-Fahrerin war auf der Oberndorfer Straße in Richtung der Einmündung Elzacher Straße/ Überlinger Straße. An der Einmündung bog die Frau nach rechts in die Elzacher Straße ab. Hierbei prallte die Ford-Fahrerin prallte mit einem Hyundai eines 23-Jährigen zusammen, der auf der Überlinger Straße in Richtung Elzacher Straße fuhr und die 53-Jährige übersehen hatte. Beide Autofahrer bleiben unverletzt.

