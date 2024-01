Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Kameralstraße -schwarzen 5er BMW beschädigt (23.01.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Vermutlich beim einem Parkvorgang ist am Dienstagvormittag, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, ein schwarzer 5er BMW auf dem Parkplatz in der Kameralstraße beschädigt worden. Ohne den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zur Anzeige zu bringen, entfernte sich der unbekannte Verursacher jedoch anschließend.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

