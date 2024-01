Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz)Autotransporter kippt auf eisglatter Fahrbahn um- Opel fährt auf diesen auf (23.01.2024)

Tengen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03. 45 Uhr, hat sich aufgrund des Eisregens ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 314 ereignet. Ein 36-jähriger Fahrer eines Autotransporters war in Fahrtrichtung Beuren am Ried unterwegs, als er aufgrund glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verlor und ins Schleudern kam. Im weiteren Verlauf kippte der Anhänger um. Der Autotransporter war beladen mit diversen Neuwagen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 500.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehr an dem Lastwagen vorbeigeleitet.

Eine halbe Stunde später missachtete ein 59-jähriger Fahrer eines Opel sämtliche Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten zur Geschwindigkeitsreduzierung. Im letzten Moment versuchte er abzubremsen, geriet auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen das Heck eines auf dem Anhänger des Autotransporters beladenen Fahrzeug. Durch die Kollision ging die Heckscheibe des beladenen Autos zu Bruch. Anschließend stieg der 59-Jährige aus seinem Auto aus und begutachtete den Schaden an seinem Auto. Bevor die Streife zur Unfallaufnahme ein Gespräch mit ihm führen konnte, stieg er ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 59-Jährige muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

