POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus- zwei Fahrzeuge beschädigt (22.01.2024)

Unterkirnach, SBK (ots) - Nach fast 12 Stunden Verhandlungen durch Polizeibeamte konnte in Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Präsidiums Einsatzes der 62-Jährige zum Verlassen des Hauses bewegt und widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Tatjana Deggelmann Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle Telefon: ...

mehr